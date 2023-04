Caso Uss: corte Appello Milano non indietreggia, 'ministero poteva intervenire' (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - "In materia di estradizione si applicano le norme di procedura penale e la corte d'Appello non poteva aggravare d'ufficio la misura cautelare applicata se non nel Caso di trasgressione, mentre secondo l'articolo 714 del codice di procedura penale il ministero della Giustizia può in qualsiasi tempo chiedere l'aggravamento". E' un estratto della relazione che la corte d'Appello di Milano ha inviato, la scorsa settimana, al ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha chiesto chiarimenti sui domiciliari concessi all'imprenditore russo Artem Uss, arrestato su mandato di arresto internazionale e fuggito il 22 marzo all'indomani del sì all'estradizione negli Stati Uniti. Il punto di vista espresso nel documento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023), 20 apr. (Adnkronos) - "In materia di estradizione si applicano le norme di procedura penale e lad'nonaggravare d'ufficio la misura cautelare applicata se non neldi trasgressione, mentre secondo l'articolo 714 del codice di procedura penale ildella Giustizia può in qualsiasi tempo chiedere l'aggravamento". E' un estratto della relazione che lad'diha inviato, la scorsa settimana, al ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha chiesto chiarimenti sui domiciliari concessi all'imprenditore russo Artem Uss, arrestato su mandato di arresto internazionale e fuggito il 22 marzo all'indomani del sì all'estradizione negli Stati Uniti. Il punto di vista espresso nel documento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' stato avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, per aver concesso i… - fattoquotidiano : Questa volta #Nordio se l’è presa con i giudici della Corte d’appello che hanno concesso i domiciliari ad #ArtemUss… - fattoquotidiano : Quello di Artem Uss è diventato un caso di scaricabarile. Gli alert in ritardo e la rogatoria degli Usa ferma 2 mes… - Candid_S_Voce : Nordio sul caso Artem Uss: 'Chiesi che restasse in carcere' - - ninnitarantino : RT @erretti42: Ha fatto per 40 anni il magistrato e non conosce neppure l’abc del diritto. Il nostro garantista ministro della Giustizia ht… -