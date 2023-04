Caso Uss: accertamenti su 'allarmi' braccialetto elettronico, rischio favoreggiamento (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Le indagini della procura di Milano si concentrano sugli allarmi che sarebbero scattati dal braccialetto elettronico indossato, a partire dal 2 dicembre scorso, dall'imprenditore russo Artem Uss. Da quanto si apprende da ambienti giudiziari, questo elemento non risulta né alla corte d'appello, né alla procura generale guidata da Francesca Nanni che proprio su questo elemento avrebbe potuto ricorrere contro i domiciliari essendo una violazione delle prescrizioni. Questo elemento ha rilevanza anche per la stessa procura titolare del fascicolo sulla fuga: da un lato chi indaga continua a ribadire che esistono alcune decine di allarmi scattati su quel braccialetto elettronico, ma che si è escluso - con l'intervento di un consulente - che si sia trattato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Le indagini della procura di Milano si concentrano sugliche sarebbero scattati dalindossato, a partire dal 2 dicembre scorso, dall'imprenditore russo Artem Uss. Da quanto si apprende da ambienti giudiziari, questo elemento non risulta né alla corte d'appello, né alla procura generale guidata da Francesca Nanni che proprio su questo elemento avrebbe potuto ricorrere contro i domiciliari essendo una violazione delle prescrizioni. Questo elemento ha rilevanza anche per la stessa procura titolare del fascicolo sulla fuga: da un lato chi indaga continua a ribadire che esistono alcune decine discattati su quel, ma che si è escluso - con l'intervento di un consulente - che si sia trattato di ...

