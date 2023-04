Caso plusvalenze | accolto ricorso Juve e processo da rifare

(Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Collegio di Garanzia dello Sport ha, “nei termini e nei limiti di cui in motivazione”, ildellantus contro la sentenza della Corte d'appello della Federcalcio sul. Il Collegio, si legge nel dispositivo della sentenza, “rinvia alla Corte Federale di Appello perchè, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della societàntus”. Di conseguenza, allantus vengono restituiti i 15 punti e torna al terzo posto nella classifica di Serie A a quota 59.– foto Italpress –(ITALPRESS).

Il Collegio di garanzia Coni - apprende l'ANSA - ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Accolto anche l'appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che ...Dopo un'attesa lunga quasi 36 ore il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso della Juventus . La penalizzazione di 15 punti per il, inflitta lo scorso 20 gennaio dalla Procura Federale della FIGC è stata cancellata. Almeno per il momento. Il Coni ha rinviato però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una ...Dopo essersi fatto attendere per due giorni, finalmente è arrivato l'atteso verdetto del Collegio di Garanzia del CONI sul: la Juventus riottiene i quindici punti tolti con l'ultima penalizzazione , ma la Corte Federale di Appello, tra un mese, dovrà nuovamente esprimersi in merito, rimodulando la ...

ROMA (ITALPRESS) – Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto, “nei termini e nei limiti di cui in motivazione”, il ricorso della Juventus contro la sentenza della Corte d’appello della ...Accolto in parte il ricorso dei bianconeri. Confermate le condanne per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. La nuova classifica della Serie A ...