Caso plusvalenze, accolto ricorso Juve e processo da rifare (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto, “nei termini e nei limiti di cui in motivazione”, il ricorso della Juventus contro la sentenza della Corte d’appello della Federcalcio sul Caso plusvalenze. Il Collegio, si legge nel dispositivo della sentenza, “rinvia alla Corte Federale di Appello perchè, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus”. Di conseguenza, alla Juventus vengono restituiti i 15 punti e torna al terzo posto nella classifica di Serie A a quota 59.– foto Italpress ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Collegio di Garanzia dello Sport ha, “nei termini e nei limiti di cui in motivazione”, ildellantus contro la sentenza della Corte d’appello della Federcalcio sul. Il Collegio, si legge nel dispositivo della sentenza, “rinvia alla Corte Federale di Appello perchè, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della societàntus”. Di conseguenza, allantus vengono restituiti i 15 punti e torna al terzo posto nella classifica di Serie A a quota 59.– foto Italpress ...

