Caso Orlandi | il fratello Pietro insiste | «Neroni sia ascoltato | su mia sorella affermazioni gravi» Il passo indietro su Wojtyla | «Nulla di losco»

«Mi dispiace che a volte è mal informato, che dica che non vogliamo collaborare». Inizia così la replica di Pietro Orlandi, fratello della giovane Emanuela scomparsa nel 1983, al segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Che nelle scorse ore lo ha accusato di essersi tirato indietro nelle indagini. «Ti pare che noi chiediamo l'apertura di una inchiesta per quaranta anni e ora ci tiriamo indietro? Mi dispiace, qualcuno l'ha informato in maniera errata», ha detto ad Atlantide su La7. Orlandi ha poi sottolineato la necessità di ascoltare Marcello Neroni, l'uomo vicino alla banda della Magliana autore dell'audio che accusa Papa Wojtyla di pedofilia. E ha riferito che il promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi – che di fatto ha ...

