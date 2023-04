Caso Artem Uss, Nordio: "Chiesi ai giudici di farlo restare in carcere" (Di giovedì 20 aprile 2023) commenta Nel corso dell'informativa alla Camera sul Caso Artem Uss , Carlo Nordio ha dichiarato: 'C'è una nota del 20 ottobre 2022 con cui il Ministero della Giustizia comunicava alla Corte d'Appello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 aprile 2023) commenta Nel corso dell'informativa alla Camera sulUss , Carloha dichiarato: 'C'è una nota del 20 ottobre 2022 con cui il Ministero della Giustizia comunicava alla Corte d'Appello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' stato avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, per aver concesso i… - fattoquotidiano : Quello di Artem Uss è diventato un caso di scaricabarile. Gli alert in ritardo e la rogatoria degli Usa ferma 2 mes… - MarcoFattorini : L’aspetto più grave del caso Artem Uss è che l’imprenditore-spia sia stato trattato come un detenuto comune. Senza… - avatar1dory : RT @MediasetTgcom24: Caso Artem Uss, Nordio: 'Chiesi ai giudici di farlo restare in carcere' #ArtemUss #Nordio #20aprile - ciemmeelle : RT @repubblica: Caso Artem Uss, Nordio alla Camera: 'Chiesi che rimanesse in carcere'. Corte d'appello 'inondata di osservazioni sul perico… -