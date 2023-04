Carro merci deragliato | sospesa la vendita dei biglietti per i treni da Napoli a Milano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn seguito all’incidente nel nodo di Firenze che ha coinvolto une provocato il blocco della linea ad Alta velocità e di quella convenzionale, siatalia sia Italo hanno sospeso temporaneamente sui propri siti ladeiper decine diprevisti per oggi sulla direttrice. Una misura, spiegano datalia, adottata dalla società per avere a disposizione dei posti per riproteggere quei passeggeri che a seguito dell’incidente hanno visto cancellati iche avevano prenotato. Si tratta, sottolineano dall’azienda, di una misura temporanea che dovrebbe essere revocata nel momento in cui la situazione si sarà normalizzata. A partire dalla 14, ad ...