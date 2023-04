Carro deragliato: ancora file e disagi in stazione Firenze Smn (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono centinaia i passeggeri in fila alla stazione di Firenze Santa Maria Novella in attesa di avere qualche informazione sui tempi di partenza dei treni a seguito delle cancellazioni e dei ritardi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono centinaia i passeggeri in fila alladiSanta Maria Novella in attesa di avere qualche informazione sui tempi di partenza dei treni a seguito delle cancellazioni e dei ritardi ...

Carro deragliato: ancora file e disagi in stazione Firenze Smn
Sono centinaia i passeggeri in fila alla stazione di Firenze Santa Maria Novella in attesa di avere qualche informazione sui tempi di partenza dei treni a seguito delle cancellazioni e dei ritardi provocati da un carro merci deragliato.

Carro deragliato imbracato e tolto da binari con grande gru
E' stato rimosso dalla sede ferroviaria il carro merci sviato questa notte a Firenze, nei pressi della stazione di Castello. Il carro è stato imbracato con delle grosse funi e alzato di molti metri da terra grazie a una grande gru. Sul binario restano solo alcuni dei 30 carrelli di cui era composto il convoglio.

Carro deragliato, Federconsumatori: a disposizione degli utenti per chiedere rimborso o cambio biglietto
"Da questa mattina il traffico ferroviario è andato completamente in tilt da Nord a Sud a causa del deragliamento di un carro vagone merci nei pressi della stazione Firenze Castello."

Cronaca diretta video - Firenze, deraglia treno merci. Circolazione temporaneamente interrotta sulla linea Firenze Bologna
Un treno merci è deragliato sulla linea Firenze Bologna nella stazione di Firenze Castello. In un comunicato la Rete Ferroviaria Italia ha reso noto che 'La circolazione è interrotta tra Firenze e Bologna.'