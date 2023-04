Caro Mattarella, noi vogliamo festeggiare il 25 aprile ma a Gorizia la storia si legge al contrario (Di giovedì 20 aprile 2023) Caro Presidente, in occasione dell’imminente 25 aprile, per denunciare una situazione che ormai si protrae da troppo tempo e che a breve causerà un’ulteriore esacerbazione degli animi, le sezioni Anpi di Gorizia ricorrono a Lei in quanto massimo garante della nostra Costituzione italiana e antifascista. Come Lei stesso ha affermato: “Il 25 aprile, patrimonio di tutti, rappresenta per gli Italiani la festa civile della riconquista della libertà. È un serbatoio di istanze morali. Fu la vittoria dell’umanità sulla barbarie. Il giorno di un nuovo inizio, pieno di entusiasmo, portato a compimento con la Costituzione repubblicana del 1948”. A Gorizia, città in cui da secoli convivono italiani e sloveni, sin dal ricongiungimento all’Italia, in nome di un’italianità concepita nazionalisticamente come valore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023)Presidente, in occasione dell’imminente 25, per denunciare una situazione che ormai si protrae da troppo tempo e che a breve causerà un’ulteriore esacerbazione degli animi, le sezioni Anpi diricorrono a Lei in quanto massimo garante della nostra Costituzione italiana e antifascista. Come Lei stesso ha affermato: “Il 25, patrimonio di tutti, rappresenta per gli Italiani la festa civile della riconquista della libertà. È un serbatoio di istanze morali. Fu la vittoria dell’umanità sulla barbarie. Il giorno di un nuovo inizio, pieno di entusiasmo, portato a compimento con la Costituzione repubblicana del 1948”. A, città in cui da secoli convivono italiani e sloveni, sin dal ricongiungimento all’Italia, in nome di un’italianità concepita nazionalisticamente come valore ...

