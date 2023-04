Carmen Di Pietro, perché è finita con l’ex marito Giuseppe Iannoni: “Mi ha tradito” (Di giovedì 20 aprile 2023) Carmen Di Pietro è stata legata al personal trainer Giuseppe Iannoni per 16 anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Alessandro e Carmelina. Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni 16 anni insieme Rimasta vedova del giornalista Sandro Paternostro, Carmen Di Pietro incontra Giuseppe Iannoni personal trainer con il quale convola a nozze nei primi anni Duemila. La storia procedeva a gonfie vele fino a quando i due decidono di comune accordo di dirsi addio. Tra le cause che hanno fatto calare il sipario sulla relazione la distanza, poiché Iannoni per lavoro è costretto spesso a viaggiare, riducendo molto il tempo per poter stare insieme. L’uomo dal canto suo ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)Diè stata legata al personal trainerper 16 anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Alessandro e Carmelina.Dicon16 anni insieme Rimasta vedova del giornalista Sandro Paternostro,Diincontrapersonal trainer con il quale convola a nozze nei primi anni Duemila. La storia procedeva a gonfie vele fino a quando i due decidono di comune accordo di dirsi addio. Tra le cause che hanno fatto calare il sipario sulla relazione la distanza, poichéper lavoro è costretto spesso a viaggiare, riducendo molto il tempo per poter stare insieme. L’uomo dal canto suo ha ...

