Carmen Di Pietro, chi sono i figli Alessandro e Carmelina: "Siamo una famiglia unita" (Di giovedì 20 aprile 2023) Carmelina e Alessandro sono i figli nati dalla relazione di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni. I due si sono sposati il 28 febbraio 2015 con una celebrazione intima e riservata, poi però si sono lasciati. In un'intervista al settimanale Top, la Di Pietro ha però ammesso che l'uomo più importante della sua vita resterà il suo primo marito, il giornalista Rai Sandro Paternostro: "Uomini come Sandro non ne esistono più. Parlava otto lingue, a casa conservo tantissime sue foto e ai miei figli parlo spesso di lui. Il mio primogenito porta il suo nome proprio in sua memoria, e in questo momento è l'unico uomo della mia vita. Sto bene da sola, per ora. Ma in futuro mai dire mai, come potrei chiudere le porte alla cosa più ...

