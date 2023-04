Carlo Nordio sul caso Artem Uss | Concessi i domiciliari malgrado il pericolo di fuga | gli Usa erano esterrefatti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : “La procura dorme sulla truffa #Gedi”: interrogazione parlamentare al ministro Nordio sui ritardi nell’indagine sui… - MarcoFattorini : Carlo Nordio, ottobre 2022: «La velocizzazione della giustizia passa attraverso una forte depenalizzazione, quindi… - simonettapelle1 : RT @Agenzia_Ansa: E' 'stravagante' che il ministero avrebbe potuto impugnare la decisione della magistratura. Lo ha detto il ministro della… - GIANELL76415346 : @RaiNews @BrunellaBB @AugustoMinzolin @Libero_official @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @guardiacostiera… - GIANELL76415346 : @RaiNews @BrunellaBB @AugustoMinzolin @Libero_official @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @guardiacostiera… -

É "stravagante" che il ministero avrebbe potuto impugnare la decisione della magistratura. Lo ha detto il ministro della Giustizianel corso dell'informativa alla Camera sulla fuga di Artem Uss, l'uomo di affari russo evaso dagli arresti domiciliari in provincia di Milano prima della sua estradizione negli Stati ...Ilaria Cucchi del gruppo parlamentare di Sinistra e Verdi chiede al ministrodi riaprire il caso del 41bis proprio alla luce della sentenza della Consulta " perché c'è stata una vittoria ...commenta Nel corso dell'informativa alla Camera sul caso Artem Uss ,ha dichiarato: 'C'è una nota del 20 ottobre 2022 con cui il Ministero della Giustizia comunicava alla Corte d'Appello la volontà di mantenimento della misura cautelare in carcere allo ...

Caso Uss, Nordio avvia l'azione disciplinare contro i tre giudici di Milano. Anm: "Non può sindacare la loro … la Repubblica

Justice Minister Carlo Nordio on Thursday dismissed the assertion that he could have intervened to keep Russian businessman Artem Uss, who last month fled house arrest in Italy and escaped back to Rus ...“Tutelare insieme il paziente e il medico”, secondo le parole del Ministro della Giustizia Nordio, sarebbe la linea guida della nuova Commissione ...