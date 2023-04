Caridi (Inps): "Detassazione per figli? Scelte politiche, assegno unico non è in contrasto" (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "La Detassazione per i figli? Sono Scelte politiche, di certo l'assegno unico è stato lanciato da un anno e può essere rafforzato e non è in contrasto con altre misure che possono essere previste per incentivare la natalità nel nostro Paese". Così, a margine della presentazione dei dati sui primi 12 mesi di assegno unico universale, il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi. "L'asegno unico universale -spiega ancora Caridi- è una misura importante perchè riguarda la generalità delle famiglie e credo che sia un primo esperimento importante per potere aumentare anche la natalità nel nostro Paese". "In un anno abbiamo erogato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Laper i? Sono, di certo l'è stato lanciato da un anno e può essere rafforzato e non è incon altre misure che possono essere previste per incentivare la natalità nel nostro Paese". Così, a margine della presentazione dei dati sui primi 12 mesi diuniversale, il direttore generale dell', Vincenzo. "L'asegnouniversale -spiega ancora- è una misura importante perchè riguarda la generalità delle famiglie e credo che sia un primo esperimento importante per potere aumentare anche la natalità nel nostro Paese". "In un anno abbiamo erogato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Caridi (Inps): 'Detassazione per figli? Scelte politiche, assegno unico non è in contrasto': (Adnkronos) - Così a m… - News24Italy : #Caridi (Inps): 'Detassazione per figli? Scelte politiche, assegno unico non è in contrasto' - INPS_it : Vincenzo Caridi: “Abbiamo applicato principi di #innovazionetecnologica all’#assegnounico sin dalla presentazione d… - INPS_it : Vincenzo Caridi, Direttore Generale INPS: “L’#assegnounico e universale, nonostante sia nato da poco più di un anno… - benny_bove : RT @INPS_it: Inizia l’accoglienza e l’orientamento dei #ConsulentidiProtezioneSociale #INPS. Il direttore generale Vincenzo Caridi: “l’ingr… -