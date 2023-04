Carica Calhanoglu, messaggio al Milan: 'Non abbiamo ancora finito' (Di giovedì 20 aprile 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Carica Calhanoglu, messaggio al Milan: 'Non abbiamo ancora finito': Carica Calhanoglu, messaggio al Milan: 'Non abb… - Gazzetta_it : #Calhanoglu carica l'Inter e avvisa il #Milan: 'Non abbiamo ancora finito' - sportface2016 : #Inter, #Calhanoglu carica i tifosi nerazzurri: 'Non abbiamo ancora finito' - DEVILS__INSIDE_ : Bravo, #Calhanoglu. Dacci la giusta carica, così ASFALTIAMO anche voi. #Derby #DerbydellaMadonnina #Championleague - incognivalse : calhanoglu muori figlio di puttana, cornuto, tua moglie è troia??????????????? theo figlio di puttana, muori ecc????????????… -