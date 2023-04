Carceri italiane al collasso, il paese non può continuare cosi, ecco la situazione… (Di giovedì 20 aprile 2023) Le Carceri italiane sono al collasso, si sta vivendo un momento molto complicato. Carceri italiane al collasso (GranTennisToscana)Il nostro paese, anche sotto questo punto di vista, sembra essere davvero in grandissima difficoltà. Il sovraffollamento è un problema concreto sul quale lo Stato italiano sta lavorando, cercando di trovare una soluzione visto che ci sono ancora moltissime persone in attesa di giudizio. Ai colleghi di Notizie.com ha parlato il Presidente dell’Unione delle Camere Penali italiane, Gian Domenico Caiazza, che ha specificato: “Il 30% dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio. Si deve seguire questa strada. La situazione in Italia è divenuta insostenibile. Servono delle soluzioni che andrebbero a risolvere i problemi legati ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 20 aprile 2023) Lesono al, si sta vivendo un momento molto complicato.al(GranTennisToscana)Il nostro, anche sotto questo punto di vista, sembra essere davvero in grandissima difficoltà. Il sovraffollamento è un problema concreto sul quale lo Stato italiano sta lavorando, cercando di trovare una soluzione visto che ci sono ancora moltissime persone in attesa di giudizio. Ai colleghi di Notizie.com ha parlato il Presidente dell’Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, che ha specificato: “Il 30% dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio. Si deve seguire questa strada. La situazione in Italia è divenuta insostenibile. Servono delle soluzioni che andrebbero a risolvere i problemi legati ...

