Carburanti, nuovi ribassi per prezzi benzina e gasolio oggi (Di giovedì 20 aprile 2023) Verde self service a 1,887 euro/litro, diesel a 1,763 euro/litro nuovi ribassi questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati; scendono anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa; Brent ancora in calo a 83 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP registriamo un ribasso di 1,5 cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Verde self service a 1,887 euro/litro, diesel a 1,763 euro/litroquesta mattina sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati; scendono anche le medie nazionali deipraticati alla pompa; Brent ancora in calo a 83 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati del. Per IP registriamo un ribasso di 1,5 cent/litro sulla. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila ...

