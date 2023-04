Carabinieri forzano la porta del Casino dell’Aurora e sfrattano la principessa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi: “La più brutta esperienza della mia vita” (Di giovedì 20 aprile 2023) “E’ stata la più brutta esperienza della mia vita, ma la verità verrà fuori“. Con queste parole la principessa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi ha lasciato il Casino dell’Aurora dopo l’esecuzione da parte dei Carabinieri dell’ordinanza di sfratto firmata dalla giudice Miriam Iappelli due settimane fa. La nobildonna se n’è andata con i suoi quattro barboncini bianchi dall’uscita sul retro della storica dimora, a bordo di un taxi. “Ho fede. Come diceva Martin Luther King in un famoso discorso, la verità verrà fuori. Puoi mentire così tanto ma le macchinazioni alla fine verranno a galla e la verità verrà fuori”, ha dichiarato Rita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “E’ stata la piùmia, ma la verità verrà fuori“. Con queste parole laha lasciato ildopo l’esecuzione da parte deidell’ordinanza di sfratto firmata dalla giudice Miriam Iappelli due settimane fa. La nobildonna se n’è andata con i suoi quattro barboncini bianchi dall’uscita sul retrostorica dimora, a bordo di un taxi. “Ho fede. Come diceva Martin Luther King in un famoso discorso, la verità verrà fuori. Puoi mentire così tanto ma le macchinazioni alla fine verranno a galla e la verità verrà fuori”, ha dichiarato...

