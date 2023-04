Carabinieri a Villa Aurora per sfrattare la principessa Boncompagni Ludovisi (Di giovedì 20 aprile 2023) I militari sono entrati dalla porta laterale della storica dimora, arrivato anche il terzogenito di primo letto del principe Nicolò Sono arrivati i Carabinieri insieme ai fabbri per aprire la porta del Casino dell’Aurora e sfrattare la principessa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi. I militari sono entrati nella storica dimora dalla porta laterale destra che si trova a fianco del cancello principale per eseguire lo sfratto, disposto dalla giudice Miriam Iappelli e inviato alla compagnia dei Carabinieri di via Vittorio Veneto, che era previsto per le 9. Arrivato sul luogo anche Bante Boncompagni Ludovisi, terzo figlio di primo letto del principe Nicolò (scomparso l’8 marzo 2018), al quale è stato consigliato di non entrare nella dimora. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) I militari sono entrati dalla porta laterale della storica dimora, arrivato anche il terzogenito di primo letto del principe Nicolò Sono arrivati iinsieme ai fabbri per aprire la porta del Casino dell’laRita Jenrette. I militari sono entrati nella storica dimora dalla porta laterale destra che si trova a fianco del cancello principale per eseguire lo sfratto, disposto dalla giudice Miriam Iappelli e inviato alla compagnia deidi via Vittorio Veneto, che era previsto per le 9. Arrivato sul luogo anche Bante, terzo figlio di primo letto del principe Nicolò (scomparso l’8 marzo 2018), al quale è stato consigliato di non entrare nella dimora. ...

