Capace di affrontare con serenità le gare, senza disperarsi nella sconfitta, senza esaltarsi oltre misura nella vittoria, Sara Simeoni è stata ultima e meravigliosa interprete di un certo modo di intendere l'atletica. La campionessa di salto in alto che vinse l'oro olimpico a Mosca nel 1980, moglie, mamma e pure ballerina (a Ballando con le stelle), è un'icona anche oltre i record (Di giovedì 20 aprile 2023) La prima donna al mondo a spiccare il volo oltre i 2,00 metri, la seconda atleta donna della storia italiana a vincere un titolo olimpico (prima di lei, 44 anni prima, solo la leggenda Ondina Valla sugli 80 ostacoli all'Olympiastadion di Berlino), la "libellula azzurra" è stata e rimane un esempio a cui guardare per chi si avvicina allo sport: per la modestia, il sorriso, il carattere. Sara Simeoni, da Rivoli Veronese, ha compiuto ieri, mercoledì 19 aprile, 70 anni.

