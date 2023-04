Caos in Arabia per Cristiano Ronaldo: chiedono l’arresto o l’espulsione di CR7! (Di giovedì 20 aprile 2023) Il gestaccio di Cristiano Ronaldo verso il pubblico, oltre l’intervento sconsiderato in campo, non è passato inosservato. Si è innalzato un gran polverone, ricco di numerose polemiche per i suoi comportamenti. Gravi conseguenze potrebbero esserci all’orizzonte per l’attaccante portoghese. Al termine del match contro l’Al-Hilal, CR7, dopo essere stato deriso e denigrato per tutta la partita dal pubblico con cori inneggianti Leo Messi, ha risposto toccandosi le parti intime. Con questo gestaccio il campione ex Manchester United è finito al centro delle polemiche dei media e sui social. Il gesto di Cristiano Ronaldo verso il pubblico dell’Al-HilalNon solo un danno d’immagine, spunta una nuova possibile conseguenza! Nouf bin Ahmed, avvocato, docente, advisor e accreditato presso i centri della Commissione delle ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 aprile 2023) Il gestaccio diverso il pubblico, oltre l’intervento sconsiderato in campo, non è passato inosservato. Si è innalzato un gran polverone, ricco di numerose polemiche per i suoi comportamenti. Gravi conseguenze potrebbero esserci all’orizzonte per l’attaccante portoghese. Al termine del match contro l’Al-Hilal, CR7, dopo essere stato deriso e denigrato per tutta la partita dal pubblico con cori inneggianti Leo Messi, ha risposto toccandosi le parti intime. Con questo gestaccio il campione ex Manchester United è finito al centro delle polemiche dei media e sui social. Il gesto diverso il pubblico dell’Al-HilalNon solo un danno d’immagine, spunta una nuova possibile conseguenza! Nouf bin Ahmed, avvocato, docente, advisor e accreditato presso i centri della Commissione delle ...

