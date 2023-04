Caos ferrovie | ritardi fino a 5 ore dopo il deragliamento di un treno a Firenze La procura esclude l’ipotesi di un sabotaggio

(Di giovedì 20 aprile 2023) «Esclusadel» riguardo aldi un carro merci a. È quanto spiegano fonti investigative, citate da Ansa, nell’attesa dei primi risultati degli accertamenti disposti dalla Polfer sulla natura del problema all’asse che, secondo le ipotesi, avrebbe provocato l’uscita dal binario del. Intanto, è ripartita – intorno alle 11.30 – la circolazione dei treni Alta velocità a: poco fa un convoglio Av è transitato all’altezza diCastello, sui binari liberi a fianco dove i tecnici Rfi stanno lavorando per rimuovere il carro deragliato. I passeggeri che rinunceranno al viaggio, si legge nel sito di Trenitalia dedicato ai problemi della circolazione treni, potranno «richiedere il rimborso integrale del biglietto». Per ...

'Esclusa l'ipotesi del sabotaggio' riguardo al deragliamento di un carro merci a Firenze. È quanto spiegano fonti investigative, citate da Ansa, nell'attesa dei primi risultati degli accertamenti. A supporto dianche Autolinee Toscane ha intensificato il servizio di bus della linea tra... Unione consumatori: 'indennizzare 100% prezzo biglietto' 'Uninaccettabile. Un deragliamento...

Si annuncia in giornata complicata per chi oggi viaggia in treno per il deragliamento del carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello, una stazione nella zona nord della città. Le notizie in diretta dopo il deragliamento del carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. Ripartita la circolazione...