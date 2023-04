Canone Rai | cambia tutto con la riforma fisco | Come paghi i 90 euro

(Di giovedì 20 aprile 2023) La prossimadele le richieste Ueno anche ilRai: quali sono le novità e quali le tempistichetutti sanno, ilRai è un abbonamento che in Italia deve pagare chiunque possieda un apparecchio televisivo e da diversi anni viene ormai pagato direttamente con la bolletta della luce. Ciò perché vige la presunzione che chi possieda un impianto elettrico abbia di conseguenza anche una televisione. Ci sono però delle modifiche che stanno per arrivare per il pagamento.il pagamento delRai con ladel– IlovetradingEntro la fine dell’anno si prepara ilmento perché l’UE ha richiesto che venga cancellato dalle bollette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : RAI, televisione di Stato (gestita dai partiti) e di informazione pubblica e sociale, che pertanto, pur essendo car… - Capezzone : +++Avviso a naviganti e navigati+++ Pagano il canone Rai anche i telespettatori e i radioascoltatori non comunisti.… - JimmiPenta : @Phastidio Pensa te a quanti ingegneri avrebbero potuto rifiutare offerte di lavoro in Germania grazie allo sconto sul canone rai!! - DavidexEudaimon : RT @AStramezzi: RAI, televisione di Stato (gestita dai partiti) e di informazione pubblica e sociale, che pertanto, pur essendo carica di p… - ricky_pru : RT @Phastidio: Oggi il presidente uscente (e praticamente uscito) di Istat, parlando di incentivi alla natalità, ci informa del suo passato… -

... la questione delin bolletta e i procedimenti dell'Agcom per la questione della pubblicità ... Ma lo scontento e la preoccupazione insono così alte che questa strada pare difficile.Ad esempio, in passato io ho suggerito, a puro titolo gratificante e dimostrativo, di esentare la famiglia dalall'atto della nascita del secondo figlio. Sarebbe un segnale in grado di ...Durante gli accertamenti, riscontrate le seguenti irregolarità: 4 mancate esposizioni dei prezzi praticati; Un mancato pagamento dele l'assenza dei cartelli del divieto di fumo, nonché ...

Canone Rai: cambia tutto con la riforma fisco | Come paghi i 90 euro iLoveTrading

“Il canone in bolletta sarà meno doloroso. Cinquecento euro se non paghi è spaventoso, solo alla Rai non son più tristi e Renzi è strepitoso” cantava il comico Dada quando al Governo il premier era ...L'attuale crisi economica ha portato molte persone a fare fatica a far fronte ai propri impegni finanziari, e le tasse sono una delle cose più difficili da ges ...