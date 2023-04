Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_ccb1 : Signora in sala d’attesa con me dal dentista se non togli subito l’audio a mille sul tuo cazzo di candy crush giuro che te lo spengo - FR4NZLilli : @wazzaCN Ho iniziato l’articolo o meglio la velina, ho letto quella frase, ho chiuso la app è aperto Candy crush - Peach_Proff : In un momento di disincantata e estemporanea nonché poco credibile bontà ho pensato: 'Forse potrei riattivare le pe… - alesframe : Giocherò a candy crush mentre parla chi non mi interessa #ilparadisodellesignore - Gincovre : Per giocare a beach volley e fare la persona sportiva non sono arrivata in finale a Candy Crush -

Pochi giorni prima che Microsoft annunciasse l'intenzione di acquisire Activision Blizzard King per 68,7 miliardi, editore, fra gli altri, diSaga attraverso King. Al 31 dicembre 2022 , ...Microsoft ha un accordo in corso per acquisire il produttore diKing, facente parte dell'acquisizione da 68,7 miliardi di dollari di Activision Blizzard, che spera di completare entro il ...Tra le altre trattative di spessore in atto c'è quella di Microsoft, che spera di completare l'acquisizione del produttore diKing entro il 2023 come parte dell'acquisizione da 68,7 ...

Candy Crush, la mamma diventata campionessa per caso WIRED Italia

A mom enters a Candy Crush tournament unknowingly and may end up winning a prize of $250,000 due to her stellar performance so far.She’s also the top-ranked player in her semifinal bracket for the Candy Crush Saga All Stars Tournament, the biggest Candy Crush tournament in history, which she entered by accident. That makes her ...