Cancro polmone avanzato | ok Aifa a rimborsabilità terapia orale giornaliera

(Adnkronos) – Merck ha annunciato che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha ammesso alla rimborsabilità tepotinib (nome commerciale Tepmetko*), terapia orale in singola somministrazione giornaliera per il trattamento dei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) avanzato, con alterazioni genetiche che causano lo skipping dell'esone 14 del fattore di transizione mesenchimale epiteliale (Metex14), che richiedono una terapia sistemica a seguito di un trattamento precedente con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino. Con la prima approvazione ricevuta in Giappone nel marzo 2020 – riporta una nota – tepotinib è stato il primo inibitore orale di Met al mondo a ricevere ...

