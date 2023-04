Cancellazione, conferma o rinvio: cosa succede sulle plusvalenze della Juventus e quando arriverà la sentenza (Di giovedì 20 aprile 2023) E ora cosa succede? Ieri il procuratore generale dello sport del Coni Ugo Taucer ha detto che sul caso plusvalenze la penalizzazione di 15 punti alla Juventus è carente nelle motivazioni. Ora il Collegio di Garanzia deve decidere. Può farlo oggi ma ha cinque giorni di tempo per la decisione. E stasera i bianconeri sono impegnati a Lisbona per la semifinale di Europa League. Tre le ipotesi in ballo: una conferma della prima sentenza, un annullamento senza rinvio o un nuovo rimando alla Corte d’Appello. Che potrebbe a sua volta rimodulare la penalizzazione oppure confermarla rimodulando meglio le motivazioni. Gli ultimi due casi prevedono che intanto i 15 punti vengano restituiti ai bianconeri. Mentre la procura della ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) E ora? Ieri il procuratore generale dello sport del Coni Ugo Taucer ha detto che sul casola penalizzazione di 15 punti allaè carente nelle motivazioni. Ora il Collegio di Garanzia deve decidere. Può farlo oggi ma ha cinque giorni di tempo per la decisione. E stasera i bianconeri sono impegnati a Lisbona per la semifinale di Europa League. Tre le ipotesi in ballo: unaprima, un annullamento senzao un nuovo rimando alla Corte d’Appello. Che potrebbe a sua volta rimodulare la penalizzazione oppurerla rimodulando meglio le motivazioni. Gli ultimi due casi prevedono che intanto i 15 punti vengano restituiti ai bianconeri. Mentre la procura...

