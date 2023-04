Can Yaman annuncia l’evoluzione del suo brand “Mania” | “Non vedo l’ora” FOTO

(Di giovedì 20 aprile 2023) Candel suo”: ecco le dichiarazioni dell’attore rilasciate su Instagram Canè tornato a girare l’Italia con una bellissima e speciale iniziativa solidale. L’attore è modello dopo il clamoroso successo riscontrato con la sua Associazione Canfor Children è sceso nuovamente in campo lanciando un nuovo evento. “Break the Wall Tour” è partito lo scorso marzo ed ha già fatto tappa in diverse città italiane. Il tour si arricchisce di nuove date e intanto il prossimo giovedì 27 aprile l’attore potrà incontrare i suoi fan in Puglia a partire dalle 20:30 presso Oasi Beach. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, scoppia una polemica tra due naufraghi: “Non mi faccio manipolare dagli altri” (VIDEO) L’annuncio ammalia i fan: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CanYamanMedia : ???????| Corriere Italia - video - #CanYaman in Piazza di Spagna in support of blood donors through State Police… - Athanassia01 : RT @cyfanpage_ita: Can Yaman incontra i ragazzi delle scuole. Giovedì 27 aprile 2023 Eventi a porte chiuse ? #CanYaman #BreakTheWallTour2… - GeorgievaPenka5 : RT @Mariagenn59: ''Sono contento delle prossime fasi nelle quali si evolvera' Mania ,e di tutte le cose determinate nella riunione. E' sta… - petra038 : RT @CYworldteam: ??#BreakTheWallTour2023 ?? ??Giovedì 27 Aprile Cena di Gala presso Oasi Beach Posti limitati 150 prenotazioni. Informazioni… - k4_martha : RT @CYworldteam: ?????? #CanYaman incontra i ragazzi delle scuole a Margherita di Savoia Giovedì 27 aprile, alle 11:30, appuntamento nell'audi… -

Tra tanti, nel Paese di origine disi ottiene con un metodo tradizionale. Scopriamo quale e un'usanza curiosa. Con gli occhi ancora impastati di sonno la mattina spesso ci dirigiamo in ...Lo Store Migliorino" Design in Viale Don Luigi Sturzo 63 realizza una mostra nella propria galleria d'arte e con l'occasione ospita una tappa del tour benefico di, "Break The Wall Tour". Nel nuovo spazio, inserito all'interno del Flagship Store dedicato all'arredamento e ai rivestimenti per l'interior design, saranno presenti con le loro opere artisti ...Ragusa - La serata in discoteca, dove qualche migliaio di fan bavose lo hanno accolto, è banale orpello alla sostanza delle cose.a Ragusa è un educatore delle giovani generazioni, un modello valoriale in grado di trasferire sapere. News Correlate Moda e ...

Il divo turco Can Yaman sarà ad Andria con il suo tour benefico AndriaViva

C'è un rito quotidiano a cui pochi sanno rinunciare. Bere il caffè, infatti, è spesso indispensabile per affrontare la giornata. Questa bevanda si può ...Can Yaman non si ferma più: l'attore turco è conosciuto in tutto il mondo. Da poco è tornato in Sicilia, una terra che è stata la sua seconda casa, per un'iniziativa benefica.