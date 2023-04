Campagna, scomparso nel nulla da una settimana: l’allarme dei familiari (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) – È passata poco più che una settimana da quando, nella città di Campagna, borgo del territorio salernitano, non si hanno più notizie di un giovane di 45 anni, Dario Capozzoli. Residente nella cittadina della Valle del Sele, a dare l’allarme per la scomparsa di Capozzoli che si sarebbe allontanato da casa, facendo perdere ogni traccia di sé, sono stati i familiari del 45enne che hanno presentato una denuncia di scomparsa presso la stazione locale dei carabinieri di Campagna. Alcuni giorni fa, l’uomo sarebbe stato avvistato a Battipaglia, ma da quel momento in poi, nessuna notizia. Il 45 sarebbe sprovvisto di macchina e al momento dell’allontanamento indossava un pantalone arancione, una felpa grigia e un giubbino grigio. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È passata poco più che unada quando, nella città di, borgo del territorio salernitano, non si hanno più notizie di un giovane di 45 anni, Dario Capozzoli. Residente nella cittadina della Valle del Sele, a dareper la scomparsa di Capozzoli che si sarebbe allontanato da casa, facendo perdere ogni traccia di sé, sono stati idel 45enne che hanno presentato una denuncia di scomparsa presso la stazione locale dei carabinieri di. Alcuni giorni fa, l’uomo sarebbe stato avvistato a Battipaglia, ma da quel momento in poi, nessuna notizia. Il 45 sarebbe sprovvisto di macchina e al momento dell’allontanamento indossava un pantalone arancione, una felpa grigia e un giubbino grigio. L'articolo ...

