Camera, il presidente Fontana saluta gli studenti dell'Istituto Vittorio Bachelet ma fa una figuraccia | VIDEO (Di giovedì 20 aprile 2023) Camera, il presidente Fontana saluta gli studenti dell'Istituto Vittorio Bachelet ma fa una figuraccia figuraccia per il presidente della Camera Lorenzo Fontana. In apertura di lavori sul decreto Pnrr, il leghista ha salutato gli studenti presenti. Quando però si è trattato di nominare l'istituto tecnico Vittorio Bachelet di Ferrara, ha sbagliato la pronuncia del cognome del celebre giurista e vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, assassinato nel 1980 dalle Brigate rosse.

