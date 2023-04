Camera | il “no” del Pd al termovalorizzatore incenerisce l’alleanza tra Conte e Schlein

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Come volevasi dimostrare: il voto dellasuldi Romale residue speranze di alleanza tra Ellye Giuseppe. L’assemblea di Montecitorio ha infatti bocciato l’ordine del giorno presentato da M5S e Avs al decreto legge sul Pnnr anche con il voto del Pd. I “no” al testo sono stati 246 e 46 i “sì“. Gli effetti dell’esito del voto, per altro largamente annunciato, sembrano destinati a creare imbarazzi e polemiche soprattutto nel Pd. Se, infatti, il sindaco Gualtieri ne ha preso atto con soddisfazione (è il commissario per la realizzazione dell’impianto), lo stesso non si può dire per gli ambienti movimentisti più vicini alla. Contro ildi Roma solo M5S e Avs Come l’ex-senatore Sandro Ruotolo, ora ...