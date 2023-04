Cambiare gli pneumatici, scegli quelli che ti fanno risparmiare: i consigli di Altroconsumo (Di giovedì 20 aprile 2023) Cambia la stagione e per molti di noi è tempo di Cambiare anche le gomme della nostra auto: ecco i consigli di Altroconsumo per effettuare la scelte dei nuovi pneumatici estivi al meglio. Una premessa d’obbligo: se la nostra macchina monta pneumatici invernali, è giunto il tempo di sostituirli con quelli estivi. Tra il 15 Aprile ed il 15 Ottobre, infatti, utilizzare pneumatici invernali non è consentito e c’è tempo fino al 15 Maggio per sostituirli senza incorrere in sanzioni pecuniarie. C’è tempo fino al 15 Maggio per sostituire le gomme invernali della nostra auto – GranTennisToscana.itCiò detto, quali sono le caratteristiche che le gomme estive devono avere per poter essere considerate le più appropriate per il nostro autoveicolo durante la stagione estiva? Esistono ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 20 aprile 2023) Cambia la stagione e per molti di noi è tempo dianche le gomme della nostra auto: ecco idi Altroconsumo per effettuare la scelte dei nuoviestivi al meglio. Una premessa d’obbligo: se la nostra macchina montainvernali, è giunto il tempo di sostituirli conestivi. Tra il 15 Aprile ed il 15 Ottobre, infatti, utilizzareinvernali non è consentito e c’è tempo fino al 15 Maggio per sostituirli senza incorrere in sanzioni pecuniarie. C’è tempo fino al 15 Maggio per sostituire le gomme invernali della nostra auto – GranTennisToscana.itCiò detto, quali sono le caratteristiche che le gomme estive devono avere per poter essere considerate le più appropriate per il nostro autoveicolo durante la stagione estiva? Esistono ...

