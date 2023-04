Calo demografico, ecco cosa pensano gli italiani: un messaggio al governo (Di giovedì 20 aprile 2023) Della natalità sappiamo che il tasso medio in Unione Europea è di 1,53 figli per donna, quando il valore di 2,1 è quello minimo al mantenimento della popolazione. Sappiamo che in Ue siamo i terzultimi, dopo Malta e Spagna, con 1,24 ed il primo figlio generato a 31 anni e due mesi, contro i 29 anni e 5 mesi della media. Sappiamo anche, però, che in Francia il tasso è di 1,86 ed è costante, non in decrescita come da noi, almeno dagli ultimi dieci anni. Ancora, sappiamo che il tasso dell'Africa sub-sahariana è di 4,62, quasi il quadruplo di quello italiano; in Pakistan di 3,55; in Egitto 3 e via dicendo. In sintesi sappiamo tre cose: in Europa facciamo sempre meno figli; c'è chi sta rimediando; i paesi da cui riceviamo i flussi migratori più consistenti hanno un tasso di crescita demografica per lo meno tre volte il nostro. Sono informazioni semplici, dirette, che infatti fanno ritenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Della natalità sappiamo che il tasso medio in Unione Europea è di 1,53 figli per donna, quando il valore di 2,1 è quello minimo al mantenimento della popolazione. Sappiamo che in Ue siamo i terzultimi, dopo Malta e Spagna, con 1,24 ed il primo figlio generato a 31 anni e due mesi, contro i 29 anni e 5 mesi della media. Sappiamo anche, però, che in Francia il tasso è di 1,86 ed è costante, non in decrescita come da noi, almeno dagli ultimi dieci anni. Ancora, sappiamo che il tasso dell'Africa sub-sahariana è di 4,62, quasi il quadruplo di quello italiano; in Pakistan di 3,55; in Egitto 3 e via dicendo. In sintesi sappiamo tre cose: in Europa facciamo sempre meno figli; c'è chi sta rimediando; i paesi da cui riceviamo i flussi migratori più consistenti hanno un tasso di crescita demografica per lo meno tre volte il nostro. Sono informazioni semplici, dirette, che infatti fanno ritenere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : + 'A causa della denatalità avremo meno forza lavoro' - 'Facciamo lavorare anche le donne che oggi non lavorano' (… - GoffredoB : il calo demografico in Italia è un problema serio, le famiglie vanno sostenute. ma infilarci dentro la… - FrancescoLollo1 : Siamo orgogliosi delle nostre tradizioni, delle nostre produzioni, della nostra cultura, della nostra storia. In un… - FratellidItalia : RT @FrancescoLollo1: Siamo orgogliosi delle nostre tradizioni, delle nostre produzioni, della nostra cultura, della nostra storia. In una p… - giusi70717321 : RT @FrancescoLollo1: Siamo orgogliosi delle nostre tradizioni, delle nostre produzioni, della nostra cultura, della nostra storia. In una p… -