Calendario semifinali Europa League 2022 2023 | programma | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) Si restringe il cerchio per la vittoria finale die comunque per le due sfidanti che si contenderanno la coppa nel prossimo 31 maggio in quel di Budapest nello splendido teatro della Puskas Arena. La Juventus se la vedrà con il Siviglia: i bianconeri avranno la prima partita in casa per poi affrontare il ritorno in Spagna al Ramón Sánchez-Pizjuán. Da definire ancora la prossima semifinale: il Bayer Leverkusen aspetta la vincente di Roma e Feyenoord. Se dovessero passare gli uomini di Mourinho la prima partita coi tedeschi sarà all’Olimpico. Questo ilcompleto. GIOVEDI’ 11 MAGGIO ORE 21.00 – JUVENTUS-SIVIGLIA (Sky e Dazn) GIOVEDI’ 11 MAGGIO ORE 21.00 ROMA/FEYENOORD-BAYER LEVERKUSEN (Sky e Dazn) GIOVEDI’ 18 MAGGIO ORE 21.00 – SIVIGLIA-JUVENTUS (Sky e Dazn) GIOVEDI’ 18 MAGGIO ORE 21.00 – BAYER LEVERKUSEN- ...