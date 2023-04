Calendario Conference League 2023 oggi: orari giovedì 20 aprile, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN (Di giovedì 20 aprile 2023) La UEFA Europa Conference League quest’oggi, giovedì 20 aprile, è pronta a tornare in campo con diverse sfide emozionanti. Le squadre che si affronteranno sono ben otto, dato che tutte e quattro le gare odierne, saranno valide per le partite di ritorno dei quarti di finale della competizione. Insomma il cerchio che porterà sino al 7 giugno a Praga, data e luogo della finale del torneo, si va stringendo sempre di più e aumenta di conseguenza la posta in palio. Tra le diverse compagini impegnate troviamo anche un’italiana, ovvero la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ma partiamo per gradi e soprattutto per orari. Alle 18.45 due partite in programma. L’AZ Alkmaar dovrà vedersela con l’Anderlecht. Gli olandesi dovranno iniziare l’incontro dell’AFAS Stadion con due gol di ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) La UEFA Europaquest’20, è pronta a tornare in campo con diverse sfide emozionanti. Le squadre che si affronteranno sono ben otto, dato che tutte e quattro le gare odierne, saranno valide per le partite di ritorno dei quarti di finale della competizione. Insomma il cerchio che porterà sino al 7 giugno a Praga, data e luogo della finale del torneo, si va stringendo sempre di più e aumenta di conseguenza la posta in palio. Tra le diverse compagini impegnate troviamo anche un’italiana, ovvero la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ma partiamo per gradi e soprattutto per. Alle 18.45 due partite in. L’AZ Alkmaar dovrà vedersela con l’Anderlecht. Gli olandesi dovranno iniziare l’incontro dell’AFAS Stadion con due gol di ...

