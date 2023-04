Calciomercato Milan – Maignan da blindare con il rinnovo | le ultime news

(Di giovedì 20 aprile 2023) Mike, portiere del, sta per iniziare i dialoghi per ildel suo contratto con il club rossonero. Ecco la situazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli-Milan: ululati razzisti per #Leao VIDEO #Napoli #Milan #UCL #uefachampionsleague - cmdotcom : #NapoliMilan, #Maignan è il portiere più forte della storia - cmdotcom : Lo 0-4 in campionato non inganni, il #Napoli è più forte del #Milan. Ma ha 'solo' il 60% di possibilità di passare… - cmdotcom : Inter-Milan, Euroderby 20 anni dopo: da Shevchenko a Martins, che fine hanno fatto i giocatori del 2003?… - sportli26181512 : Inter, Skriniar si è operato alla schiena: il report UFFICIALE: I problemi alla schiena di Milan Skriniar si sono r… -

Skriniar (LaPresse) -.itAdesso sarà derby contro ilper l'accesso alla finalissima di Istanbul, con l'Inter ancora in corsa su tre fronti e che si gioca tutto in un mese e ...CONTATTO - Nei giorni scorsi Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha incontrato Ricky Massara a casa. Il club granata ha chiesto informazioni su Yacine Adli e Lorenzo ...Sia Inter e sia, dopo la non sentenza sulla Juve di oggi non sono poi così tanto sicure di confermarsi in Champions pur essendo in semifinale della stessa. Dopo 20 anni si ritrovano in uno ...

Calciomercato Milan, annuncio dalla Germania: “L’affare non si farà” MilanLive.it

Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programm ...Maldini e Massara ci hanno provato fino alla fine, ma non c'è stato niente da fare. Il desiderio di portare al Milan un giocatore dalla classe cristallina come Aouar è definitivamente sfumato. Eppure ...