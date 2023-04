Calciomercato Inter: a rischio il trasferimento di Skriniar con il PSG? (Di giovedì 20 aprile 2023) Calciomercato Inter: il trasferimento di Milan Skriniar al PSG potrebbe saltare: i francesi non sono sicuri delle condizioni fisiche L’accordo tra Milan Skriniar e il PSG per la prossima estate rischia di saltare. Il centrale difensivo dell’Inter ha firmato un pre contratto con i parigini ma preoccupano le condizioni fisiche del difensore. Nelle ultime dieci gare dei nerazzurri è sceso in campo solo una volta, subentrando all’ottantesimo negli ottavi di finale della Champions League. Skriniar soffre di lombalgia che non gli permette di scendere in campo e su questo fatto i transalpini vogliono tutelarsi facendo fare al giocatore una visita approfondita. Se l’esito non sarà quello sperato il trasferimento ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023): ildi Milanalpotrebbe saltare: i francesi non sono sicuri delle condizioni fisiche L’accordo tra Milane ilper la prossima estate rischia di saltare. Il centrale difensivo dell’ha firmato un pre contratto con i parigini ma preoccupano le condizioni fisiche del difensore. Nelle ultime dieci gare dei nerazzurri è sceso in campo solo una volta, subentrando all’ottantesimo negli ottavi di finale della Champions League.soffre di lombalgia che non gli permette di scendere in campo e su questo fatto i transalpini vogliono tutelarsi facendo fare al giocatore una visita approfondita. Se l’esito non sarà quello sperato il...

