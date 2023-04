Calciomercato | il Napoli vicino alla chiusura per Thiago Almada

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli-Milan: ululati razzisti per #Leao VIDEO #Napoli #Milan #UCL #uefachampionsleague - cmdotcom : Lo 0-4 in campionato non inganni, il #Napoli è più forte del #Milan. Ma ha 'solo' il 60% di possibilità di passare… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, si infiamma il mercato ??? “#Giuntoli sta per chiudere #ThiagoAlmada” #LBDV #Calciomercato - cronachecampane : #CalcioNapoli #UltimeNotizie #Napoli #thiagoalmada CALCIOMERCATO KKN annuncia: “Il Napoli ha preso il trequartista… -

Invece, come in questa Champions italiana, l'Atalanta fa ildei primi 20', che crea ma non concretizza, mentre dovrebbe indossare i panni del Milan, come all'andata con la Roma, quando ...... 7,5 Pioli: Il parmense Stefano ha fatto Bingo!!! Tre su tre con sei gol fatti ed uno subito!...e chi lo avrebbe mai pensato con ben 22 punti di distacco in campionato dal grandeIl Milan ...In caso di vittoria della Champions dell'Inter, per esempio, a oggi ad andare in Champions sarebbero, Lazio, Roma e Milan (prime quattro in Serie A), più i nerazzurri. Se invece Inter o Milan ...

Calciomercato Napoli, ADL fissa il super-prezzo per Osimhen e pensa al rinnovo CalcioNapoli24

Il Napoli ha chiuso nelle scorse ore un colpo importante per la sessione estiva di mercato: è fatta per Thiago Almada, trequartista argentino attualmente ...Non sappiamo ancora nulla, poi starà anche alla società calcio Napoli decidere di pari passo con le Forze dell'Ordine. Presuppongo che ci sarà acquisto possibile solo con Fidelity Card, ma è chiaro ...