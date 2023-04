Calciomercato: Barça e Messi lavorano su biennale da 13mln a stagione (Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo "Sport" il club e l'argentino pronti a trovare la soluzione per il grande ritorno BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona e Lionel Messi hanno voglia di riprendere la loro straordinaria avventura. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo "Sport" il club e l'argentino pronti a trovare la soluzione per il grande ritorno BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona e Lionelhanno voglia di riprendere la loro straordinaria avventura. ...

Messi al Barcellona, si tratta sullo stipendio. Ma c'è l'ostacolo del limite salariale Commenta per primo Lionel Messi è vicino al ritorno al Barcellona. Dopo l'addio polemico del 2021 e due stagioni sulle montagne russe a Parigi con il Paris Saint - Germain, con il quale ha messo ...

Il presidente de La Liga: 'Il Barcellona non è in grado di riprendere Messi, ma...' Commenta per primo Il forte entusiasmo per il possibile ritorno di Messi a Barcellona è stato smorzato dal presidente de La Liga , Javier Tebas . I blaugrana, al momento, secondo Tebas, non sono in ...