Calcio | Roma-Feyenoord | anche Totti allo stadio per sostenere i giallorossi

Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - La Roma è chiamata alla rimonta nel ritorno dei quarti di Europa League contro il Feyenoord. I giallorossi devono rimontare l'1-0 dell'andata. Per riuscirci l'Olimpico sarà strapieno di sostenitori sulle tribune. Tra di loro c'è anche un tifoso speciale: è il "capitano" Francesco Totti, arrivato allo stadio insieme al figlio Cristian.

