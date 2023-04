Calcio | Manchester United | in regalo a Papa Francesco la maglia di Lisandro Martinez

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) -, appassionato die tifoso del San Lorenzo, aggiunge una maglietta in più nella propria collezione. È quella di, campione del mondo in Qatar e numero 6 del. A portare lo speciale dono alè stato il sindaco della GreaterAndy Burnham. Quando il club ha saputo della visita, si legge sul sito ufficiale dello, ha immediatamente organizzato unspeciale con dedica: "Sua santità, con tanto amore, LM" - è il messaggio di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... somethingleft : Qualche considerazione a volo su come il calcio cambi rapidamente featuring il doppio confronto tra Manchester City… - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Champions: Inter e Milan sognano Istanbul Il Manchester City a caccia della finale contro il Real - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Inter e Milan sognano Istanbul Il Manchester City a caccia della finale contro il Real - thegrandmaximus : RT @Alex_Cruijff14: Ho tifato Messi e l'Argentina ai mondiali. Tifo Guardiola e il Manchester City per la Champions League. Schifo Allegri… - sportli26181512 : #Napoli, visto chi c'è? L'ex campione dello United accanto a Ostigard: La storica bandiera norvegese del Manchester… -

Le formazioni ufficiali Siviglia: in attesaUnited: in attesa... quello del buon pastore) e al fatto che la sua squadra continua a vincere (l' Arsenal comanda la classifica con quattro punti e una partita in più rispetto alCity). Piste che gli utenti ......45 Fiorentina - Lech 18:45 Nizza - Basilea 21:00 West Ham - Gent 21:00 EUROPA EUROPA LEAGUE - PLAY OFF Roma - Feyenoord 21:00 Royale Union SG - Leverkusen 21:00 Siviglia -Utd 21:00 ...

Calcio: Manchester United, in regalo a Papa Francesco la maglia di ... La Nuova Sardegna

Man. City–Real Madrid: come seguire la partita. Riepilogo partita: date e orari. Segui live la partita di Champions League Man. City Real Madrid suLe probabili formazioni, tutte le news per arrivare p ...( di Alberto Sigona) - Il pareggio 3-3 fra Inter e Benfica di ieri notte certifica ufficialmente l'accesso di una squadra italiana in Finale di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi, infatt ...