Calcio in tv oggi giovedì 20 aprile | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Saranno Europa League e Conference League le grandi protagoniste del Calcio in tv di oggi, giovedì 20 aprile. Entrambe le competizioni vedranno disputarsi nella giornata odierna le gare di ritorno dei quarti di finale. Apriranno il programma le partite di Conference Fiorentina-Lech Poznan e AZ Alkmaar-Anderlecht, entrambe in campo alle 18.45. Il tabellone della competizione si concluderà alle 21.00 con West Ham-Gent e Nizza-Basilea. Tutte le partite saranno visibili su DAZN e la partita del Franchi anche su Sky. L'Europa League scenderà in campo alle 21.00 e i match si potranno vedere sia su Sky che su DAZN e, nel caso di Roma-Feyenoord, anche in chiaro su TV8. Il programma prevede anche Sporting-Lisbona-Juventus, Union St. Gilloise-Bayer Leverkusen e ...

