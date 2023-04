Calcio: Galtier, 'voglio restare al Psg, stiamo programmando la prossima stagione' (Di giovedì 20 aprile 2023) Parigi, 20 apr. - (Adnkronos) - "A fine stagione verrà fatta una valutazione, anche se parlo molto con Campos e il presidente. È stata una stagione unica, con un Mondiale in mezzo e dovremo analizzare cosa è successo nella prima e nella seconda parte. Sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare la rosa e il gioco e stiamo lavorando su questo. Sono già proiettato alla prossima stagione su questa panchina". Lo dice l'allenatore del Paris Saint Germain Cristophe Galtier, in conferenza stampa alla vigilia del match di Ligue 1 contro l'Angers, in merito al suo futuro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Parigi, 20 apr. - (Adnkronos) - "A fineverrà fatta una valutazione, anche se parlo molto con Campos e il presidente. È stata unaunica, con un Mondiale in mezzo e dovremo analizzare cosa è successo nella prima e nella seconda parte. Sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare la rosa e il gioco elavorando su questo. Sono già proiettato allasu questa panchina". Lo dice l'allenatore del Paris Saint Germain Cristophe, in conferenza stampa alla vigilia del match di Ligue 1 contro l'Angers, in merito al suo futuro.

