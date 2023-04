Calcio | Europa League | Sporting Lisbona-Juventus 1-1 | bianconeri in semifinale**

(Di giovedì 20 aprile 2023), 20 apr. - (Adnkronos) - Lasi qualifica per la semifinale didove affronterà il Siviglia. I, vincitori per 1-0 all'andata all'Allianz Stadium contro lo, pareggiano per 1-1 il match di ritorno allo stadio 'Alvalade'. Al vantaggio degli ospiti con Rabiot al 9', replica Edwards su rigore al 20'.

E proseguita poi con la seconda sentenza di giornata, quella che ha decretato il suo approdo alla semifinale diLeague, dopo un 1 - 1 contro lo Sporting Lisbona sudato fino alla fine. Passata ...Infortunio muscolare per Chris Smalling nel secondo tempo di Roma - Feyenoord, match di ritorno dei quarti di finale dell'League 2022/2023. Il difensore inglese ha accusato un problema muscolare, probabilmente al flessore della coscia sinistra, allertando immediatamente lo staff medico giallorosso. Smalling ha ...Momento amarcord per i tifosi giallorossi durante Roma - Feyenoord, quarto di finale dell'League 2022/2023. Francesco Totti e Daniele De Rossi sono infatti stati inquadrati dalle telecamere, con le due bandiere insieme in tribuna all'Olimpico per assistere a questa importante sfida ...

**Calcio: Europa League, Sporting Lisbona-Juventus 1-1 ... Il Tirreno

A Lisbona apre Rabiot, pareggia Edwards su rigore. I bianconeri difendono il successo della gara d’andata e passano il turno ...A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Eruopa League, il tecnico bianconero ribadisce: "L'ho sempre detto, per noi i punti sono quelli conquistati sul campo" ...