Calcio | Europa League | Roma-Feyenoord 0-0 dopo il primo tempo

(Di giovedì 20 aprile 2023), 20 apr. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 ildi, match di ritorno dei quarti di finale di, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. All'andata gli olandesi si sono imposti per 1-0.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? La #Juve e la sentenza. Calvo: 'Fiducia? Ormai manca poco' ?? - sportface2016 : Mattia #Perin, il secondo portiere più forte d'Europa - lapoelkann_ : E’ meraviglioso dimostrare che si può competere, essere strenui rivali ma con grande signorilità, rispetto e amore!… - paoloangeloRF : La Roma perde un titolare dopo 21' contro il Feyenoord - FilardiGiacomo : @juventusfc 2 calci d'angolo. Questa è la Juve col tridente tra i più forti d'Europa ?? Chiesa Vlahovic Di Maria e t… -

Nervi tesi all'Olimpico per la gara di ritorno dei quarti diLeague tra Roma e Feyenoord, coi giallorossi sconfitti 1 - 0 all'andati in Olanda. Al 32' è stato espulso Salvatore Foti, il vice di José Mourinho, reo d'aver allungato colpito l'attaccante ...Tantissimo nervosismo nel primo tempo di Roma - Feyenoord , ritorno dei quarti di finale dell'League 2022/2023. Intorno alla mezz'ora la tensione sfocia nell'espulsione di Salvatore Foti , vice di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa. Il motivo Un contatto fisico con l'attaccante ...... alle ore 21:00 é in programma Royale Union SG - Leverkusen , incontro valevole per i quarti di finale dell'League . Ricordiamo che nell'ultima partita giocata 13 aprile 2023 la stessa era ...

Calcio: Europa League, le formazioni di Roma-Feyenoord, gioca ... Il Dubbio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Roma-Feyenoord, Europa League, serve una grande rimonta. La Roma è chiamata a compiere un’altra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ROMA-FEYENOORD DALLE 21.00 19.51 Definite le formazioni ufficiali: Sporting Lisbona (3-4-3): Adan, Coates, Diomande, Inacio, Esgaio, Ugarte ...