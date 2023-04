Calcio: Europa League, le formazioni di Sporting-Juve, Chiesa e Miretti in campo dal 1' (Di giovedì 20 aprile 2023) Lisbona, 20 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Sporting Lisbona e Juventus, in campo alle 21 allo stadio 'Alvalade' della città portoghese nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Tra i bianconeri in campo dal 1' Chiesa e Miretti, Kostic e Fagioli partono dalla panchina. Questi gli 11 iniziali: Sporting (3-4-3): Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos; Trincao, Edwards, Gonçalves. All. Amorim JuveNTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Lisbona, 20 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate leufficiali diLisbona entus, inalle 21 allo stadio 'Alvalade' della città portoghese nel ritorno dei quarti di finale di. Tra i bianconeri indal 1', Kostic e Fagioli partono dalla panchina. Questi gli 11 iniziali:(3-4-3): Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos; Trincao, Edwards, Gonçalves. All. AmorimNTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli,; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

