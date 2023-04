Calcio, dopo essere stato tolto all’Indonesia il Mondiale Under 20 è assegnato all’Argentina (Di giovedì 20 aprile 2023) La FIFA aveva promesso tempi celeri per il cambio di sede della Coppa del Mondo Under 20 2023, e così è stato. Sarà l’Argentina (che ha già vinto questo trofeo in ben 6 occasioni), quindi, a prendere in mano l’organizzazione della manifestazione che scatterà sabato 20 maggio per concludersi domenica 11 giugno. Risaliva a pochi giorni fa, infatti, la decisione di togliere il torneo all’Indonesia (dopo le inaccettabili dichiarazioni di non voler ospitare la nazionale di Israele), la FIFA ha accettato l’offerta presentata dalla FederCalcio argentina, che in qualità di Paese ospitante, a questo punto parteciperà proprio al posto dell’Indonesia. Ricordiamo che ai Mondiali U20 2023 prenderà parte anche l’Italia, che si è qualificata per la terza volta consecutiva grazie alla semifinale raggiunta dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) La FIFA aveva promesso tempi celeri per il cambio di sede della Coppa del Mondo20 2023, e così è. Sarà l’Argentina (che ha già vinto questo trofeo in ben 6 occasioni), quindi, a prendere in mano l’organizzazione della manifestazione che scatterà sabato 20 maggio per concludersi domenica 11 giugno. Risaliva a pochi giorni fa, infatti, la decisione di togliere il torneole inaccettabili dichiarazioni di non voler ospitare la nazionale di Israele), la FIFA ha accettato l’offerta presentata dalla Federargentina, che in qualità di Paese ospitante, a questo punto parteciperà proprio al posto dell’Indonesia. Ricordiamo che ai Mondiali U20 2023 prenderà parte anche l’Italia, che si è qualificata per la terza volta consecutiva grazie alla semifinale raggiunta dalla ...

