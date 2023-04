Calcio | Conference League | Fiorentina-Lech Poznan 2-3 | viola in semifinale**

(Di giovedì 20 aprile 2023) Firenze, 20 apr. - (Adnkronos) - Laconquista la semifinale di. Iperdono 3-2 in casa contro ilma avanzano grazie alla vittoria per 4-1 di una settimana in Polonia. Gli ospiti vanno a segno con Sousa al 9', Velde su rigore al 64' e Sobiech al 69', per i gigliati in rete Sottil al 78' e Castrovilli al 92'. Laaffronterà in semifinale la vincente di Nizza-Basilea.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Fiorentina-Lech Poznan 2-3, i viola in semifinale di Conference League: decisivi i gol di Sottil e Castrovilli… - Direttaofficial : La Fiorentina è in semifinale di Conference League ?????? #Diretta #Fiorentina #UECL #ConferenceLeague - Luxgraph : Sottil e Castrovilli regalano alla Fiorentina la semifinale di Conference - sportli26181512 : Fiorentina, che spavento. Va sotto 0-3 col Lech, poi Sottil le regala la semifinale: Fiorentina, che spavento. Va s… - fisco24_info : Conference: Fiorentina-Lech 1-3. Viola in semifinale: La squadra di Italiano passa in forza del 4-1 dell'andata a P… -

Fiorentina - Lech Poznan 2 - 3. Viola sotto di tre gol poi Sottil scaccia la grande paura. La squadra di Italiano si qualifica per la semifinale diLeague . Nonostante la vittoria per 4 - 1 dell'andata in Polonia, al Franchi la Fiorentina ha rischiato di subire un clamoroso ribaltone, scongiurato solo nella parte finale del match. I ...Obiettivo raggiunto: la Fiorentina centra la qualificazione alle semifinali di Champions. Ma che paura... Doveva essere quasi una formalità dopo il 4 - 1 di Poznan. Il gol di Sousa dopo 9' aveva fatto ...Incredibile quanto accaduto in Fiorentina - Lech Poznan, match di ritorno dei quarti di finale dellaLeague 2022/2023. Dopo il 4 - 1 viola all'andata, i polacchi completano la rimonta in 70 minuti in un Franchi ammutolito in cui si sentono solo i 2000 tifosi ospiti. A completare l'opera ...

