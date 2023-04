Calcio | Conference League | Fiorentina in semifinale con il brivido | al Lech non basta il 3-2

(Di giovedì 20 aprile 2023) Firenze, 20 apr. - (Adnkronos) - Lasoffre e rischia, ma riesce comunque ad approdare indipur perdendo 3-2 in casa contro ilPoznan. Dopo il 4-1 dell'andata, i viola dilapidano il loro vantaggio andando sotto 0-3: dopo appena 9' segna Sousa sfruttando un errore di Venuti, nella ripresa raddoppia Velde su rigore e poco dopo Sobiech fa tris, con i viola bloccati dalla paura. Il gol di Sottil al 78' fa respirare la, nel recupero segna anche Castrovilli.contro la vincente di Nizza-Basilea. Al primo tiro in porta ilsblocca la partita. Il portoghese Sousa approfitta della respinta corta e firma lo 0-1, che regala i primi brividi sulla schiena dei tifosi viola presenti. Poco prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @SkySport: FIORENTINA-LECH POZNAN 2-3 Risultato finale ? #Sousa 9’ ? #Velde rig. 65’ ? #Sobiech 69’ ? #Sottil 78’ ? #Castrovilli 90'+2'… - ereike05 : RT @Agenzia_Ansa: La Fiorentina perde in casa 3-2 con Lech Poznan, nel ritorno dei quarti di Conference League, ma si qualifica alla semifi… - Agenzia_Ansa : La Fiorentina perde in casa 3-2 con Lech Poznan, nel ritorno dei quarti di Conference League, ma si qualifica alla… - Eurosport_IT : La Fiorentina conquista la semifinale con il brivido ?????? - SaraNY07 : RT @SkySport: FIORENTINA-LECH POZNAN 2-3 Risultato finale ? #Sousa 9’ ? #Velde rig. 65’ ? #Sobiech 69’ ? #Sottil 78’ ? #Castrovilli 90'+2'… -

La Fiorentina perde in casa 3 - 2 con Lech Poznan, nel ritorno dei quarti diLeague, ma si qualifica alla semifinale in forza del 4 - 1 dell'andata. Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Venuti, Milenkovic (1' st Quarta), Igor, Biraghi (9' st Terzic); Bonaventura ...Fiorentina - Lech Poznan 2 - 3. Viola sotto di tre gol poi Sottil scaccia la grande paura. La squadra di Italiano si qualifica per la semifinale diLeague . Nonostante la vittoria per 4 - 1 dell'andata in Polonia, al Franchi la Fiorentina ha rischiato di subire un clamoroso ribaltone, scongiurato solo nella parte finale del match. I ...Obiettivo raggiunto: la Fiorentina centra la qualificazione alle semifinali di Champions. Ma che paura... Doveva essere quasi una formalità dopo il 4 - 1 di Poznan. Il gol di Sousa dopo 9' aveva fatto ...

Firenze, 20 apr. – (Adnkronos) – La Fiorentina soffre e rischia, ma riesce comunque ad approdare in semifinale di Conference League pur perdendo 3-2 in casa contro il Lech Poznan. Dopo il 4-1 ...La Fiorentina perde in casa 3-2 con Lech Poznan, nel ritorno dei quarti di Conference League, ma si qualifica alla semifinale in forza del 4-1 dell'andata. (ANSA) ...