Calcio | Collegio di garanzia Coni accoglie ricorso Juve su 15 punti di penalizzazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - Dopo due ore e quaranta minuti, è terminata l'udienza al Collegio di Garanzia dello Sport, nella quale si è… - tuttosport : ?? Juve, il procuratore Taucer al Collegio di Garanzia: 'Carenza nella sentenza' ?? I DETTAGLI ?? #Tuttosport… - Eurosport_IT : ?? La Juventus riprende momentaneamente i 15 punti in classifica ???? #SerieA | #Juventus | #Coni - EMIGOAL : RT @sportmediaset: ???? Alla Juve ritornano i 15 punti, ecco la nuova classifica di Serie A ?? - deborag90 : RT @sportmediaset: Juve, il Collegio di Garanzia cambia la classifica: bianconeri terzi a -2 dalla Lazio #juve -

Questa l'attesissima decisione deldi garanzia del Coni. La Corte che aveva condannato il club dovrà adesso riunirsi nuovamente, con altri membri, per riformulare una nuova sanzione. Il ...Ildi Garanzia del Coni avrà 30 giorni per scrivere le sue motivazioni che saranno la base su cui poi dovrà lavorare la nuova Corte Figc che, a sua volta, difficilmente si potrà misurare con ......SENTENZA DEL COLLEGGIO DI GARANZIA ldi Garanzia a Sezioni Unite, con riferimento al ricorso presentato dalla società F. C. Juventus S.p. A. contro la Federazione Italiana Giuoco(...

Calcio, Collegio di garanzia Coni accoglie ricorso Juve su 15 punti ... Il Denaro

Era attesa per la giornata di oggi la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito alla vicenda del cosiddetto “caso plusvalenze” che aveva portato ad una penalità di 15 punti in classifica i ...Dalla tarda mattinata, i giudici del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sono ancora in camera di consiglio: al momento non esistono orari comunicati ufficialmente, ma la sentenza è attesa nel p ...