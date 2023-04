Calcio: Calvo, 'rammarico e solidarietà per Agnelli e altri dirigenti' (Di giovedì 20 aprile 2023) Lisbona, 20 apr. - (Adnkronos) - "Oggi abbiamo vissuto in attesa. La sentenza è arrivata ma l'abbiamo vissuta con serenità. C'è rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, dell'ex Presidente Agnelli, di Paratici, di Cherubini, di Arrivabene, non è stato accolto. C'è solidarietà per loro ma c'è soddisfazione perché parte del cda, come Nedved, ha visto accolto il ricorso. C'è soddisfazione per una classifica che non è sub judice che dà soddisfazione a noi e a chi compete contro di noi". Così il dirigente della Juventus Francesco Calvo in merito alla decisione del Collegio di Garanzia dello sport di togliere i 15 punti di penalizzazione alla Juventus e rifare il processo sulle plusvalenze a carico dei bianconeri. "Un auspicio sui tempi? E' prematuro, hanno detto 30 giorni per le motivazioni. Fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Lisbona, 20 apr. - (Adnkronos) - "Oggi abbiamo vissuto in attesa. La sentenza è arrivata ma l'abbiamo vissuta con serenità. C'èperché il ricorso di alcuni, dell'ex Presidente, di Paratici, di Cherubini, di Arrivabene, non è stato accolto. C'èper loro ma c'è soddisfazione perché parte del cda, come Nedved, ha visto accolto il ricorso. C'è soddisfazione per una classifica che non è sub judice che dà soddisfazione a noi e a chi compete contro di noi". Così il dirigente della Juventus Francescoin merito alla decisione del Collegio di Garanzia dello sport di togliere i 15 punti di penalizzazione alla Juventus e rifare il processo sulle plusvalenze a carico dei bianconeri. "Un auspicio sui tempi? E' prematuro, hanno detto 30 giorni per le motivazioni. Fare ...

