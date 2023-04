Calcio: Avvocati Codacons e associazione tifosi Napoli, 'confermato impianto decisione Cfa' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Gli Avvocati Enrico Lubrano, Carlo Claps, Oreste Pallotta e Angelo Pisani, in qualità di difensori del Codacons e dell'associazione tifosi Napoli Maradona, nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport proposto dalla Juventus "prendono atto del dispositivo assunto in data odierna dal Collegio di Garanzia dello Sport, che: A) ha rigettato i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene; B) ha accolto in parte, con rinvio alla CFA, i ricorsi di Vellano e Nedved e della Societa' Juventus, ai soli fini della rivalutazione della determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori e della sanzione irrogata alla Juventus". "I legali ritengono -si legge in una nota- che tale decisione - avendo rigettato i ricorsi di Agnelli, Paratici, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - GliEnrico Lubrano, Carlo Claps, Oreste Pallotta e Angelo Pisani, in qualità di difensori dele dell'Maradona, nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport proposto dalla Juventus "prendono atto del dispositivo assunto in data odierna dal Collegio di Garanzia dello Sport, che: A) ha rigettato i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene; B) ha accolto in parte, con rinvio alla CFA, i ricorsi di Vellano e Nedved e della Societa' Juventus, ai soli fini della rivalutazione della determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori e della sanzione irrogata alla Juventus". "I legali ritengono -si legge in una nota- che tale- avendo rigettato i ricorsi di Agnelli, Paratici, ...

